MILANO, 02 DIC - Apertura in rialzo per il prezzo del gas mentre in Europa si discute sul price cap e le temperature invernali porteranno ad una riduzione degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni salgono a 143 euro al megawattora, con un aumento del 2,7% rispetto alla chiusura di ieri.

