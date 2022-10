Gas: in Asia navi trasporto esaurite e costi alle stelle

ROMA, 18 OTT - Le navi da trasporto per il gas liquefatto (Gnl) scarseggiano sempre più in Asia con i prezzi, già elevati, attesi in rialzo del 25-50%. E' quanto scrive la Bloomberg citando fonti di settore secondo cui pesa la domanda dei paesi europei, alle prese con il taglio o lo stop delle forniture russe e le misure varate dal governo cinese di dirottare molti cargo posseduti dalle aziende statali verso il paese per fare fronte all'inverno. In caso di una stagione rigida nella regione, secondo gli analisti, la scarsità di navi da trasporto sarà superiore a quella europea.

