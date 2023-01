Gas in caduta libera, scende a 51 euro al megawattora

MILANO, 17 GEN - Il prezzo del gas è in caduta libera con gli operatori che si mostrano ottimisti sulla possibilità di affrontare l'inverno senza particolari problemi. Si guarda principalmente alle temperature meno rigide della media stagionale e all'aumento dei flussi di Gnl verso l'Europa. Ad Amsterdam le quotazioni sono scede del 6,4% a 51,4 euro al megawattora, ai minimi dalla fine di 2021. Dall'inizio dell'anno il prezzo ha registrato un calo del 32%. Quotazioni in flessione anche a Londra dove si attestano a 130 penny per mille unità termiche britanniche (Mbtu), con una flessione del 5%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA