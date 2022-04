MILANO, 28 APR - Giornata in altalena per il prezzo del gas in Europa, con il braccio di ferro tra Ue e Russia sul pagamento delle forniture e Mosca che minaccia di interrompere le forniture ai Paesi ritenuti 'ostili'. Al termine delle contrattazioni, ad Amsterdam il prezzo del gas si attesta a 100,14 euro (-6,8%) al Mwh, dopo aver toccato un minimo di giornata a 97 euro. A Londra le quotazioni scendono a 128,66 penny, in calo del 14,02%.

