Gas: nel 2025 il 100% del gas russo sarà rimpiazzato

MILANO, 28 NOV - Il gas russo sarà completamente rimpiazzato nel 2025. Lo afferma l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi nel corso di 'Lombardia 2030'. "Abbiamo iniziato immediatamente da febbraio a cercare una diversificazione basandoci su quello che avevamo in portafoglio in Africa, Medio Oriente, Far East e Usa". "Il problema è stato risolto - ha aggiunto - perché riusciamo a coprire il 50% del gas russo con 21/23 miliardi di metri cubi e nel 2025 il 100% sarà rimpiazzato". "Il 2023 sarà un anno complesso - ha aggiunto - perché avremo il 6/7% di gas russo e dovremo poter contare sul Gnl che ci arriverà via nave". "Occorrono le infrastrutture - ha sottolibneato - per creare un'offerta sovrabbondante rispetto alla domanda".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA