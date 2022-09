MILANO, 30 SET - Partenza piuttosto stabile per il prezzo del Gas ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l'Europa: il metano in avvio di giornata viene scambiato sui 202 euro al Megawattora, attorno ai valori delle chiusura definitiva del listino di ieri.

