Gas: prezzo ad Amsterdam sui massimi a 233 euro

MILANO, 16 AGO - Il prezzo del gas naturale corre sui massimi. Le contrattazioni ad Amsterdam sui futures mostrano un rialzo del 6% in mattinata a 233 euro per megawattora contro i 220,11 di lunedì. L'estate torrida abbassa i livelli di acqua nei fiumi, rende antieconomico il transito delle chiatte che trasportano combustibili e costringe le utility a utilizzare più gas, proprio in un momento in cui l'offerta dalla Russia continua a essere ridotta.

