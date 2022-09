MILANO, 02 SET - Il prezzo del gas europeo, il cui contratto di riferimento è il Ttf trattato al Amsterdam, scende a 229 euro per megawattora in avvio di giornata con un calo del 5,6%. A far tirare il fiato è l'attesa di una ripresa domani dei flussi del Nord Stream, come in precedenza al 20% della sua capacità, dopo l'interruzione da giovedì per manutenzione.

