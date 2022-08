Gas: prezzo chiude in calo, ad Amsterdam sfiora 240 euro

MILANO, 31 AGO - Il prezzo del gas chiude in calo, nonostante la chiusura del Nord Stream per manutenzione ed in attesa che l'Ue decida sul decoupling e sul price cap. In Europa, inoltre, gli operatori del settore prevedono che gli stoccaggi saranno riempiti prima del previsto. Ad Amsterdam il prezzo sfiora i 240 euro (239,9 euro) al megawattora, con una flessione del 9,6%, dopo aver toccato un minimo di giornata a 232 euro (-12%). Quotazioni in calo anche a Londra a 458 penny al Mmbtu (-12,5%).

