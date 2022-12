MILANO, 01 DIC - Chiusura in netto calo per il prezzo del gas mentre si attendono le decisioni dell'Europa sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni concludono la seduta a 139 euro al megawattora, con una flessione del 4,9% e dopo che in mattinata aveva sfiorato i 165 euro (+12,7%) con i timori per la riduzione degli stoccaggi a causa dell'arrivo di temperature più rigide.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA