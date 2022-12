MILANO, 20 DIC - Gas chiude in calo, dopo l'accordo sul price cap. Le quotazioni, che in mattinata erano arrivate a sfiorare i 100 euro (-7,7%), hanno subito una fiammata dopo un'esplosione che ha colpito una sezione del gasdotto Urengoy-Pomary-Uzhgorod che porta il gas siberiano in Europa attraverso l'Ucraina, per poi ridursi nuovamente. Ad Amsterdam il prezzo ha concluso la seduta a 105 euro al megawattora, con una flessione del 2,63%.

