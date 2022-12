MILANO, 19 DIC - Il prezzo del gas in avvio è in calo. Il Ttf ad Amsterdam segna 113 euro al megawattora in flessione dell'1,26%. Sotto la lente oggi la nuova riunione dei ministri Ue dell'energia alla ricerca di un'intesa sul price cap del gas che consentirebbe di sbloccare anche tutta una serie di misure per contrastare la crisi energetica in Europa.

