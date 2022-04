MILANO, 22 APR - Le quotazioni del gas avviano la seduta in rialzo in Europa, con la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia. Ad Amsterdam il prezzo sale a 105 euro al Mwh, in rialzo del 4,9% rispetto alla chiusura di ieri.

