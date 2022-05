MILANO, 24 MAG - Chiusura in rialzo per il gas, mentre imperversa la guerra in Ucraina da parte della Russia. Intanto i Paesi europei cercando di individuare la strada per ridurre la dipendenza da Mosca. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'1,46% a 84,51 euro al Mwh. A Londra il prezzo si attesta a 136,67 penny al Mmbtu, con un rialzo dell'1,21%.

