MILANO, 31 AGO - Parte in rialzo il prezzo del gas sulla Borsa di Amsterdam. Con lo stop fino a sabato dei flussi di gas russo che arrivavano in Europa attraverso il gasdotto Nord Stream il contratto Ttf, che fa da riferimento per il metano europeo, sale del 4,1% a 276 euro al megawattora.

