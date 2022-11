MILANO, 14 NOV - Il prezzo del gas sale ancora, dopo il forte calo della vigilia. Ad Amsterdam il prezzo è in rialzo del 10% a 108 euro al megawattora ora. Seduta in aumento anche per le quotazioni a Londra che si attestano a 260 penny al Mmbtu (+13,8%).

