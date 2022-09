MILANO, 12 SET - Scende il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. In chiusura di seduta il Ttf, che è il riferimento per il metano europeo, ha perso 7,97% arrivando sulla soglia dei 190 euro (190,59 euro al megawattora) alla vigilia della presentazione del pacchetto di misure della Ue per far fronte alla crisi energetica e al caro energia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA