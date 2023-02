MILANO, 01 FEB - Appare volatile il prezzo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. Partito in rialzo a 59 euro al MWh, ha successivamente invertito la rotta per scendere a 55,6 euro.. Successivamente è tornato a salire del 2,05% a 58,5 euro al MWh. In rialzo anche le quotazioni sulla piazza di Londra, dove l'unità contrattuale Usa (Therm) viene scambiata a 149,05 penny (+2,43%).

