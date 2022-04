MILANO, 26 APR - Il gas avvia le contrattazioni in rialzo in Europa, mentre imperversa la guerra in Ucraina e con i Paesi che tentano di ridurre la dipendenza dalla Russia. In avvio di giornata ad Amsterdam il prezzo sale a 94,50 euro al Mwh, in rialzo del 2,22%. A Londra il prezzo si attesta a 154,13 penny al Mmbtu, in aumento dello 0,48%.

