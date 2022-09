MILANO, 13 SET - Il gas, dopo un avvio poco mosso, inizia la sua discesa in attesa del pacchetto di misure della Ue per far fronte alla crisi energetica e al caro energia. Ad Amsterdam i Ttf toccano un minimo di 185 euro al megawattora per poi stabilizzarsi a 186 segnando una flessione del 2,41%.

