MILANO, 01 FEB - Gira in calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo un avvio in rialzo. I futures sul mese di marzo cedono il 2,97% a 55,65 euro al MWh. Più cauto il calo registrato a Londra, pari all'1,38% a 143,5 penny per ogni unità termica Usa (Therm).

