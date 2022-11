MILANO, 16 NOV - Ha chiuso in calo sotto quota 107 euro al MWh il gas naturale al Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di dicembre hanno perso il 14,06% a 106,65 euro al MWh. Più contenuto il calo segnato a Londra, dove per 1.000 unità termiche (Mbtu) sono stati chiesti 269,73 penny, il 9,77% in meno rispetto alla seduta precedente.

