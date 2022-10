Gas: scende sotto i 97 euro sulla piazza di Amsterdam

MILANO, 24 OTT - Ulteriore calo delle quotazioni del gas naturale al Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di novembre cedono il 14,9% a 96,65 euro al MWh, confermandosi al livello dello scorso 14 giugno. In calo del 13,04% a 177,5 penny per singolo Mbtu le quotazioni del metano a Londra. A spingere i prezzi al ribasso i livelli delle scorte al 93,43% nell'Ue, con con 1040,79 TWh di riserve accumulate e le temperature più miti della media in tutto il Continente.

