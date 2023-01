MILANO, 05 GEN - Gas in lieve calo in apertura di giornata, scivola brevemente sotto la soglia dei 65 euro a 64, 3 euro per poi oscillare e risalire. Le quotazioni del Ttf, il futures con consegna a febbraio 2023 sono volatili e dopo pochi scambi il prezzo risale a 66,25 euroal megawattora, con un incremento dell'1,8% sulle quotazioni della vigilia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA