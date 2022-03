Gas: tocca nuovo massimo oltre 194 euro poi ritraccia

MILANO, 02 MAR - Il prezzo del gas ha toccato ad Amsterdam un massimo a 194,7 euro per megawattora, ben oltre i livelli raggiunti lo scorso dicembre (173,9 euro), per poi ritornare sui livelli dell'apertura. Dopo il record il contratto Ice Ttf, che rappresenta il benchmark del gas europeo, segna un rialzo del 25% a 152 euro. Restano sui mercati i timori di una chiusura dei rubinetti dalla Russia in riposta alle sanzioni per l'invasione dell'Ucraina.

