Gas: Ue, primi acquisti congiunti prima dell'estate

BRUXELLES, 16 GEN - "L'obiettivo" dell'azione Ue sul gas "è pubblicare la domanda aggregata per attrarre offerte di fornitura all'inizio della primavera, seguita dai primi acquisti congiunti ben prima dell'estate". Lo ha indicato il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, al termine della prima riunione formale del board della piattaforma energetica Ue con i rappresentanti dei 27 Stati membri. "Stiamo lavorando con un programma serrato per prepararci in tempo per il prossimo inverno e per la stagione di riempimento degli stock", ha sottolineato Sefcovic.

