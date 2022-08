Gasolio per auto balza del 3,6% in una settimana

ROMA, 30 AGO - Lieve rialzo per la benzina mentre il gasolio mette a segno un forte balzo nella settimana dal 22 al 28 agosto. Secondo la rilevazione del ministero della Transizione ecologica il prezzo medio della verde è stato di 1,761 euro rispetto a 1,749 della settimana precedente (+1,21 centesimi +0,70%) mentre il costo medio del gasolio per auto è stato di 1,808 euro rispetto a 1,744 (+6,42 centesimi +3,69%) sempre rispetto alla settimana dal 15 al 21 agosto. Cresce anche il costo del gasolio per riscaldamento a 1,870 euro nella settimana chiusa ieri in aumento del 4,28% rispetto a 1,793 (+7,68 centesimi) della settimana prima.

