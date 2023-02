Gay: "Con nuove adesioni Anitec-Assinform più forte ed efficace"

ROMA, 02 FEB - Nuove adesioni "sono un ulteriore ampliamento della già forte base associativa di Anitec-Assinform e ci permettono di consolidare la nostra rappresentatività e aumentare l'efficacia della nostra azione", commenta Marco Gay, presidente dell'associazione di Confindustria delle imprese dell'Ict e dell'elettronica di consumo. "L'autorevolezza delle proposte e delle attività che costruiamo ogni giorno grazie al contributo dei nostri associati ci consente, infatti - dice -, di essere un interlocutore riconosciuto e un punto di riferimento del settore. Ci aspettano sfide importanti - a partire dalla messa a terra di tutti i progetti del Pnrr entro il 2026 - con l'ambizione di consolidare il trend di crescita del mercato che oggi vale 77 miliardi di euro e nel 2023 segnerà un ulteriore +3%. Prioritario sarà il nostro impegno nella formazione delle persone e nel creare buona e nuova occupazione per le future generazioni. Il settore digitale può diventare una leva chiave di sviluppo e crescita dell'economia, per garantire all'Italia di conservare la propria leadership industriale in Europa e nel mondo". La base associativa di Anitec-Assinfor, continua a crescere e rafforzarsi - viene spiegato -: il consiglio generale dell'associazione ha approvato l'ingresso di 10 nuove aziende, "da grandi player del mercato come Engineering Ingegneria Informatica a pmi quali Bourelly 4.0, Projectfarm, Reale & Partners, Sinapsys, Talents Venture e Wonderful Education. Insieme a queste, nell'ambito del programma startup, fanno l'ingresso in associazione 24Up, Atomike e Data Masters"

