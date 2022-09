MILANO, 02 SET - Gazprom ha individuato alcune perdita di olio nel corso dei lavori di manutenzione in corso alla stazione di compressione di Portovaya. "I guasti e danni individuati - spiega Gazprom sul suo canale Telegram - non consentono una operatività sicura ed esente da problemi del motore della turbina". Per questa ragione "il trasporto di gas" è stato "completamente fermato".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA