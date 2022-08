MILANO, 17 AGO - Il tasso d'inflazione è salito oltre le stime su base annua in luglio nel Regno Unito al 10,1%. Il rialzo previsto era infatti pari al +9,8% a fronte di un aumento del 9,4% segnato in giugno. Su base mensile l'indice armonizzato dei prezzi al consumo è stato delllo 0,6%, in calo rispetto al +0,8% segnato in giugno ma superiore al +0,4% atteso.

