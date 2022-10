Gb: mercati indifferenti a nomina Sunak, sterlina cauta

MILANO, 24 OTT - Scarse reazioni sui mercati alla notizia che Rishi Sunak è stato proclamato nuovo leader del Partito Conservatore e premier britannico in pectore, con la sterlina che è anzi scesa leggermente contro l'euro nelle ore dell'annuncio da 1,15 a quota 1,14. La Borsa di Londra segna una crescita al di sotto del punto percentuale (Ftse 100 +0,7%), con un progressivo rialzo dall'inizio della mattinata e facendo un po' meno bene degli altri listini azionari europei. In forte calo rendimenti sui titoli di Stato Regno Unito, con il tasso del Gilt a 10 anni in ribasso di 28 punti base al 3,75%, un movimento in corso dall'avvio di seduta e che non appare influenzato direttamente dalla scelta dell'ex Cancelliere dello Scacchiere per Downig street.

