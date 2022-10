Gdo: Carrefour, 50 anni fa il primo 'iper' alle porte di Milano

MILANO, 14 OTT - Carrefour Italia aprì il primo ipermercato in Italia 50 anni fa a Carugate, alle porte di Milano. L'evento è stato ricordato oggi nel centro commerciale Carosello, sorto intorno al primo Carrefour italiano, che per qualche anno ha assunto la denominazione di 'Euromercato' per ritornare poi all'insegna originaria. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Carugate Luca Maggioni, alcune autorità locali, l'amministratore delegato di Carrefour Italia Christophe Rabatel, e il direttore Ipermercati diretti e Cash&Carry Mathieu Ricou. Una mostra fotografica ha consentito ai visitatori di rivivere le varie tappe dello sviluppo del centro commerciale dal 1972 ad oggi. ""Sono fiero di essere qui oggi per celebrare un traguardo tanto importante: 50 anni di apertura di questo punto vendita, il primo ipermercato in Italia", ha detto Rabatel. "Un punto vendita - ha proseguito - che negli anni è riuscito ad evolvere per rispondere sempre al meglio alle mutevoli esigenze dei consumatori, attraverso nuovi concept e una vasta offerta di grande qualità a prezzi convenienti". Insieme a Ricou il Manager ha poi presentato il progetto 'Maxi', un concept per "rivisitare i prezzi e l'esposizione dei prodotti di supermercati e ipermercati, anche in risposta al periodo attuale che gli italiani sono chiamati ad affrontare". Il progetto, dedicato ai formati 'Iper' e 'Market' di Carrefour, prevede la trasformazione del 100% della loro rete di vendita entro il 2024.

