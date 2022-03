Generali: Delfin e Crt sciolgono il patto

MILANO, 29 MAR - Delfin, la holding di Leonardo Del Vecchio, e Fondazione CRT sciolgono il patto di consultazione su Generali. In una nota le due società comunicano la cessazione del patto parasociale di consultazione sottoscritto il 10 settembre 2021 da Delfin e da alcune società del Gruppo Caltagirone, avente ad oggetto le azioni di Assicurazioni Generali da loro detenute, al quale Fondazione CRT ha aderito in data 17 settembre. "Sono venute meno le finalità per le quali lo stesso era stato costituito" spiegano. Le società del gruppo Caltagirone avevano già lasciato il patto, varato in vista dell'assemblea di aprile per il rinnovo del cda del Leone, il 27 gennaio scorso.

