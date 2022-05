Generali: utile netto di 727 milioni per svalutazioni Russia

MILANO, 19 MAG - Generali nei primi tre mesi ha registrato un utile netto di 727 milioni (da 802 milioni dello stesso periodo 2021) dopo svalutazioni sulla Russia per 136 milioni. Senza tale impatto, il risultato netto, che è comunque sopra il consensus, si attesterebbe a 863 milioni. L'utile operativo ha tenuto a 1,6 miliardi (+1,1%), il risultato non operativo è invece in rosso di 375 milioni (da -275 milioni nei primi tre mesi dell'anno scorso), principalmente per le svalutazioni su investimenti russi. I premi lordi del gruppo ammontano a 22.322 milioni, in aumento del 6,1%, grazie allo sviluppo di entrambi i segmenti, vita e danni.

