Gentiloni, in Ue possiamo evitare una grave recessione

BRUXELLES, 16 GEN - "Le cifre, i numeri, gli indicatori sulla fiducia che stiamo vedendo ci dicono che in Europa possiamo evitare una grave recessione e avere un breve periodo di contrazione". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, arrivando all'Eurogruppo. Gentiloni si è detto "fiducioso" che tutti i Paesi aderenti al Meccanismo europeo di stabilità (Mes) ratificheranno la revisione del suo regolamento. E' utile "la ratifica da parte anche dell'Italia di un statuto rivisto che serve all'insieme dei Paesi a prescindere dal chi lo utilizzerà e chi invece deciderà di non utilizzarlo". "E' utile per l'esistenza in vita di questo strumento" poi si "può decidere se utilizzare o non utilizzare alcune facilities che il Mes mette a disposizione". "La decisione" sulla ratifica "spetta al governo italiano e vedremo in che termini in che tempi verrà presa".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA