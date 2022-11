Gentiloni,Italia non è più fanalino di coda, ora ottimismo

BRUXELLES, 11 NOV - "Eravamo un po' abituati alla narrativa del Paese fanalino di coda. L'Italia non è il fanalino di coda, conclude il 2022 con una crescita piuttosto consistente. Ma subirà anche l'Italia, secondo le nostre previsioni, un rallentamento l'anno prossimo. Più che mai da noi è importante la capacità del sistema produttivo, del mondo delle imprese di continuare a innovare a scommettere sul Paese". "L'Italia ha bisogno di cautela ma anche di una certa dose di ottimismo che per fortuna le nostre imprese non hanno mai perso". Così il commissario Ue Paolo Gentiloni a margine della presentazione delle previsioni economiche della Commissione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA