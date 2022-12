BRUXELLES, 08 DIC - "Noi stiamo lavorando un po' sulla legge di bilancio italiana, adotteremo un'opinione la settimana prossima. I nostri principi" mi sembrano evidenti, basta leggersi il Pnrr o le raccomandazioni Ue per sapere che per noi sia la fatturazione elettronica che la lotta all'evasione sono grandi priorità". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni in conferenza stampa.

