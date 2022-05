Georgieva, è allarme per shock prezzi alimentari

ROMA, 23 MAG - Lo "shock dei prezzi alimentari" è particolarmente al centro delle preoccupazioni per le prospettive di crescita mondiale. Lo ha detto la direttrice generale del Fmi, Kristalina Georgieva, ricordando che se i prezzi energetici hanno visto una correzione, quelli alimentari "continuano a salire, salire, salire". Intervenuta a un panel del Forum economico mondiale sulle prospettive economiche globali, Georgieva ha insistito sul fatto che il Fmi non si aspetta - ma nemmeno esclude - la possibilità di una recessione globale: "non in questo momento, ma non significa che sia da escludere. Ricordo che abbiamo abbassato le prospettive di crescita ad aprile per 143 Paesi, l'87% del Pil".

