Georgieva,un terzo dell'economia mondiale in recessione nel 2023

NEW YORK, 02 GEN - La recessione colpirà un terzo dell'economia globale. Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva mettendo in guardia su un 2023 forse più difficile dei precedenti 12 mesi. "Ci attendiamo un terzo dell'economia mondiale in recessione" dice Georgieva ribadendo come il Fondo preveda che metà dell'Unione Europea sarà in recessione. Le parole di Georgieva, riporta il Financial Times, sembrerebbero indicare la possibilità di una revisione al ribasso della crescita per il 2023.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA