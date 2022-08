MILANO, 10 AGO - L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è salito dello 0,8% in Germania in lugliuo rispetto al mese precedente. Il dato è in linea con le stime a fronte di un calo dello 0,1% registrato in giugno. Senza sorprpese anche il rialzo dei prezzi su base annua, pari all'8,5%, contro il +8,2% registrato in giugno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA