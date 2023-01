Giorgetti, solo allentare regole aiuti Stato è un autogol Ue

ROMA, 17 GEN - In risposta all'Inflation reduction act Usa "il semplice allentamento delle regole degli aiuti di Stato non è una soluzione perché sarebbe sproporzionato avvantaggiare gli Stati membri che godono di un margine di bilancio più ampio, aggravando così le divergenze economiche all'interno dell'Unione e conseguente frammentazione del mercato interno". Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti un una nota sui temi oggi all'Ecofin. "Attenzione a non fare autogol", avverte.

