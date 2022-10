Governo: Cgil-Cisl-Uil, lo giudicheremo sui fatti

ROMA, 22 OTT - "Auguri buon lavoro al nuovo governo. Il Paese ha bisogno di risolvere molti problemi e su questi siamo pronti a dare il nostro contributo e le nostre proposte. Abbiamo già da tempo presentato tre piattaforme unitarie su lavoro, pensioni e fisco. Siamo pronti a confrontarci col governo appena ci chiamerà. Verificheremo i fatti". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della manifestazione per la sicurezza. Oggi "c'è troppo lavoro precario, sottopagato e poco sicuro: 1.200 morti l'anno. Questi sono i temi che porteremo al nuovo ministro del Lavoro, aspetteremo le sue idee e ci confronteremo", aggiunge. "Giudicheremo il governo per quello che farà - ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini -. Ci attendiamo di essere coinvolti, e che prima di prendere le decisioni, discuta con i sindacati e con il mondo del lavoro. Ci aspettiamo che dia risposte concrete ai problemi che ci sono, a partire dall'emergenza bollette, dai redditi e dalle pensioni, dalla troppa precarietà". "Sarebbe un grave errore se pensasse di affrontare i problemi contro il mondo del lavoro o senza coinvolgerlo - ha aggiunto Landini -. Se ci ascolterà avrà il nostro consenso, se andrà da un'altra parte, difenderemo come sempre le nostre posizioni". "Dobbiamo insieme costruire un governo dell'emergenza" per far fronte "all'escalation dei prezzi energetici alimentari e all'erosione del potere d'acquisto - ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra -. Dobbiamo ridurre l'inflazione ed evitare una nuova recessione: ecco perché l'obiettivo è governare l'emergenza e costruire insieme nel dialogo sociale, nella partecipazione e condivisione una prospettiva di medio lungo periodo per il Paese facendo leva sulla crescita, sul rilancio degli investimenti, sulla difesa e l'aumento dei posti di lavoro".

