Governo: Gentiloni, creare divisioni non favorisce Italia

BRUXELLES, 14 LUG - Se in Italia "non ci fosse un Governo di larghissima maggioranza, si tratterebbe di inventarlo in questo momento. Creare invece situazioni opposte" all'unità in questo momento "certamente non favorisce il nostro Paese". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione delle previsioni economiche d'estate. "Siamo in acque molto agitate e potremmo trovarci a dover fronteggiare una tempesta perché abbiamo una guerra in corso, rischi sulle forniture energetiche e un'inflazione molto alta. Quindi è il momento della coesione nazionale, della stabilità e di fare fronte comune", ha evidenziato.

