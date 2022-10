Governo lavora ad aggiornamento Nadef,possibile in settimana

ROMA, 30 OTT - Non sarà all'esame del Consiglio dei ministri di domani ma, secondo quanto si apprende da diverse fonti, il governo è a buon punto con l'aggiornamento della Nadef e potrebbe sottoporre ai ministri il documento di programmazione con le nuove stime programmatiche nel prossimo Cdm, che si potrebbe tenere già in settimana. L'ipotesi è che si tenga un secondo consiglio dei ministri, dopo quello di domani, probabilmente il 4 novembre. Atteso intanto per domani il dato Istat sul Pil nel terzo trimestre dell'anno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA