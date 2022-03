Governo tedesco,ok accordo solidarietà gas Germania-Italia

BERLINO, 16 MAR - Il governo tedesco ha approvato oggi un accordo di solidarietà bilaterale fra Germania e Italia, che prevede delle consegne di gas in caso di estrema necessità. Secondo quanto apprende l'ANSA dal ministero tedesco, l'accordo sarà firmato il prossimo 29 marzo, a margine del Berlin Energy Transition Dialogues, dai ministri Roberto Cingolani e Robert Habeck. Ed entrerà in vigore a partire da quel momento. La Germania ha già firmato un'intesa simile in passato con la Danimarca, e con l'Austria. E ha in programma di stringere accordi del genere anche con altri paesi dell'Ue.

