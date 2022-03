Grano: in calo del 2% a Chicago, stabile il mais

MILANO, 09 MAR - Prosegue il calo del prezzo del grano iniziato ieri, pur tra diversi alti e bassi, sulla Borsa merci di Chicago, quella di riferimento mondiale per le materie prime alimentari: il frumento è in ribasso attorno al 3% sui 1.250 dollari per il contratto future sull'equivalente di 5mila Bushel, l'unità di misura anglosassone per i cereali. I massimi storici toccati nei giorni scorsi hanno superato i 1.350 dollari. Piatto il mais, scambiato su 754 dollari per lo stesso tipo di contratto future.

