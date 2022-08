Grecia sorvegliata speciale solo per un'altra settimana

ROMA, 13 AGO - Anche l'ultima conferma formale e' arrivata: tra una settimana, dal 20 agosto, la Grecia uscira' dal regime di sorveglianza rafforzata Ue a cui e' sottoposta dal salvataggio del 2010. I commissari europei responsabili dell'Economia, Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis, hanno convalidato nei giorni scorsi la decisione annunciata all'Eurogruppo dello scorso 16 giugno in una lettera inviata al ministro delle finanze greco, Christos Staikouras in settimana. La Commissione europea riconosce che Atene ha rispettato la maggior parte degli impegni politici assunti e ha messo in atto un'agenda di riforme efficace, anche nelle difficili circostanze causate della pandemia di Covid-19 e della guerra in Ucraina."La resilienza dell'economia greca e' notevolmente migliorata e i rischi di ricadute sull'Eurozona sono notevolmente diminuiti", osservano Gentiloni e Dombrovskis. Atene passera' cosi' al ciclo di sorveglianza post-programma (Spp) e del regolare semestre europeo per il monitoraggio della situazione economica, fiscale e finanziaria.

