Guerra(Mef), dl luglio non a rischio, plausibili 10 mld

ROMA, 14 LUG - Dieci miliardi - di cui 8,5 derivanti dall'assestamento di bilancio - è una cifra "assolutamente plausibile" per il prossimo decreto di aiuti a famiglie e imprese atteso per fine luglio. Lo ha detto la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, a Radio24, precisando che a suo parere il provvedimento non è rischio, nonostante le tensini politiche. Perché lo fosse "occorrerebbe un'immediata crisi di governo: un governo dimissionario non potrebbe assumere un decreto legge, ma non credo che succederà in tempi così brevi". L'esito della giornata di oggi, ha aggiunto, "non è affatto scontato".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA