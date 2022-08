Guindani dal Centro America racconta l' Agenda2030

ROMA, 29 AGO - Ogni ora circa 300 camion pieni di rifiuti fanno ingresso all'interno della grande discarica che raccoglie l'immondizia della più popolosa zona urbana di tutto il Centro America: Ciudad del Guatemala. In quella che viene chiamata "discarica della zona 3" negli ultimi 40 anni si è sviluppata una comunità di oltre 30mila persone che vive in condizioni di estrema povertà, traendo il necessario per vivere da ciò che il resto della città scarta: i rifiuti. Parte da qui, da questo "basureros", il racconto dell'ottavo capitolo di BG4SDGs - Time to Change, il progetto del fotografo Stefano Guindani con Banca Generali per approfondire il processo di raggiungimento dei 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030. In questo caso, il focus è sul Sustainable Development Goal (SDG) numero 1 "Eliminare la povertà in tutte le sue forme e ovunque". Secondo il World Food Programme, nel mondo 795 milioni di persone vivono in condizione di povertà assoluta: più di 1 su dieci vive con meno di 1,90 dollari al giorno. La maggioranza (il 42,7%) in Africa Subsahariana, ma il fenomeno cresce a tutte le latitudini, complice anche la pandemia. Per questo, secondo Banca Generali, l'SDG numero 1 riveste una "importanza cruciale": "Sconfiggere la povertà è una priorità della società contemporanea, ma occorrono sinergie e progetti internazionali". L'istruzione è "l'unica strada per far emergere le persone da contesti socio economici depressi". In questa direzione va il progetto delle scuole di strada ad Haiti. Presentato lo scorso 15 settembre 2021 a Milano, BG4SDGs - Time to Change proseguirà per altri 9 mesi, approfondendo tutti i 17 SDGs dell'Agenda ONU 2030. Per ciascuno, il progetto fotografico evidenzierà da un lato l'azione negativa dell'uomo sull'ambiente e sulla comunità e dall'altro la straordinaria capacità di recupero attraverso soluzioni innovative e sostenibili. Nella sua ricerca, Guindani spazierà oltre i confini italiani, muovendosi tra Brasile, Norvegia, Australia, Stati Uniti, Turchia e Sudafrica. Ad affiancarlo, Alberto Salza, antropologo tra i più apprezzati a livello internazionale. Tutte le foto del progetto BG4SDGs sono consultabili anche sul sito internet di Banca Generali e sui profili social ufficiali.

