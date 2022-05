HH Sheikha Mozah Bint Marwan Al Maktoum prima donna per l'Aw609

ROMA, 30 MAG - "Sua Altezza Sheikha Mozah Bint Marwan Al Maktoum è la prima donna ad aver pilotato l'AW609" di Leonardo, il primo convertiplano al mondo destinato a ricevere la certificazione civile. "Sua Altezza - spiega l'azienda con una nota - ha visitato dagli Emirati Arabi Uniti il sito elicotteristico di Leonardo a Philadelphia negli Usa dove ha pilotato il convertiplano AW609". "Sono entusiasta - ha commentato - di essere la prima donna pilota a provare in volo questo aeromobile rivoluzionario. Non si tratta soltanto di un risultato personale. E' un'opportunità per frantumare un altro soffitto di cristallo per le donne. Cerco sempre di spingermi oltre, per dimostrare che se posso raggiungere un nuovo obiettivo, possono farlo tutte le donne che hanno abbastanza determinazione per provarci"; ""Pilotare l'AW609 è una delle esperienze che avrei voluto provare fin da quando vidi per la prima volta le immagini del primo prototipo. E' l'evoluzione naturale della mia esperienza come pilota, mettendo insieme le competenze di pilotaggio di aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante. Non riesco ancora a credere di aver avuto questa opportunità. Velivoli come questo mi fanno provare grandi emozioni al pensiero del futuro dell'aviazione, un futuro ora ancora più aperto alle donne che hanno scelto di entrare in questo settore".

